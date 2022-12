Nem esett messze az alma az alma matertől, sőt, egyenesen visszagurult alá. Horváth Illés 15 évvel ezelőtt diplomázott Kaposváron, azóta más városok teátrumaiban dolgozott. Nosztalgikus hangulatban találtuk.

– Elmentem azokra az ikonikus helyekre, amelyek meghatározóak voltak az egyetemi éveim alatt. A város utcáin sétálva elérzékenyültem. Úgy jöttem vissza, hogy utoljára diák, és szinte gyerek voltam itt, és most én instruáltam azt a társulatot, amelytől egykor tanultam – mondta Horváth Illés, aki még Babarczy László igazgatói és tanszékvezetői idejében sajátította el a színészmesterséget a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán.

– Kiss István, a színház kellékese meghívott egy kis nosztalgiázásra a kelléktárba. Olyan relikviákat mutatott, amelyek megindítóak voltak számomra. Ezzel is nőtt a felelősség terhe a vállamon: úgy éreztem, itt nem lenne jó valami vacakot létrehozni. Csupán reménykedem, hogy meg tudtam felelni a kihívásnak – mondta a rendező, aki színészi pályáját teljesen leépítette az elmúlt időszakban. Színpadon és filmben már nem vállal szerepet, csupán szinkronizál, ha ideje engedi. A rendezés teszi ki munkájának nagy részét, amellett, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti vezetője.

Gyermekként, kilencéves korában szeretett bele a színház világába. Gyermekszínész volt a Budapesti Kamaraszínházban, ahol Ruszt József a szárnyai alá vette.

– Az élet erre a sínre tett rá. Olyan főiskolai képzésre jöttünk le, ami addig Budapesten kívül nem is létezett. Mi voltunk az első osztály, nem volt felettünk más évfolyam. Ez nagyon különlegessé tette a miliőt. Romantikus volt. Látni, ahogy elkészül a mesterségterem, aztán a második, és jönnek az utánunk következő évfolyamok... – mesélte Horváth Illés a kaposvári kezdeteket egy akkori színinövendék szemével. Azóta végigjárta szinte az egész országot. Több város több színházánál játszott folyamatosan, mígnem 2016-ban következett be a nagy fordulat, amikor úgy érezte, neki a színpad másik oldala való, a nézőtér felőli.

– Rájöttem, hogy nem stimmel valami. A színészet iránt táplált korábbi teljes elhivatottságot már nem érzem. Kerestem az okát, de csak azt éreztem, hogy új vizekre kell eveznem. A Zsámbéki Színházi Bázison rendeztem először életemben, és arra lettem figyelmes, hogy végre önazonos vagyok, elhivatottságot, szenvedélyt éreztem. Boldogságot. Olyat, amikor az ember nagy energiát mozdít, ami nem veszik el. Ez a teremtő folyamat az, amiben boldog vagyok, de azért elárulom, természetesen tartok a bukástól is, ami mindig benne van a pakliban. Akiben ez nem merül fel, az nekem gyanús... Az eddigi eredmények viszont szerencsére megerősítettek abban, hogy jó úton járok – mondta Horváth Illés, aki úgy fogalmazott, tizenöt kőszínházi rendezés után végre megtalálta azt, ami kimondhatatlan örömöt jelent neki. Azt, hogy van-e olyan álma, amit szeretne megrendezni, nem árulta el, ám kiderült: mindig az a munka a kedvence, amiben éppen benne van. Legyen az bármilyen műfaj. Szívesen megrendezi, amit rá osztanak, ám még szívesebben konzultál a színházak vezetőségével, hogy mi az, amit ő választana. Széles a paletta, Shakespeare-től a filmadaptációkig, drámáktól a musicalekig mindenhez szívesen nyúl rendezőként.



Rétegfilmből színpadi dráma Kaposváron az elmúlt héten bemutatott Ádám almái fémjelzik munkáját. – Ez egy filmadaptáció, nem egy színdarab. A 2005-ben készült film színpadra állítása feladja a leckét. Egy film ugyanis teljesen más eszköztárral dolgozik, mint egy eleve színpadra írt mű. Egy filmben a gyors vágásokkal egymás után következő rövidebb jelenetek színpadon megjelenítve könnyen tehetik szaggatottá a történetet – mondta a nehézségekről Horváth Illés. Hozzátette: alapvetően nem egészen híve annak, hogy filmadaptációk kerüljenek színpadra. – Ez a film lenyűgöző, és a történet olyan mélyen hatott rám, hogy mindenképp le akartam küzdeni az akadályokat. Szerettem volna, hogy a nézőközönség, azok, akik esetleg nem találkoztak ezzel a rétegfilmmel, megismerhessék ezt a nagyszabású lélektani történetet. Bízom benne, hogy vettük az akadályt.





Fotó: Lang Róbert