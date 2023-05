A tárlaton nyolc alkotó, köztük a Somogy Hírlap munkatársainak 55 képét lehet megtekinteni. Hegedüs György, Kling Márk, Lambert Attila, Kovács Tibor, Lang Róbert, Nyéky Kálmán, Szörényi Jánosné, valamint a Kaposvári Karitász fényképei az elmúlt három évtized legfontosabb és legjelentősebb pillanatait tárják a közönség elé.

Az eseményen elhangzott, az alkotások az egész egyházmegye működését próbálják bemutatni és a kaposvári helyszínek mellett a vidéki településekre is „elrepíti” a látogatókat. A tárlaton a vörsi betlehem és az andocsi bazilika is helyet kapott. A kiállítás két fő képe – melyeket középen helyeztek el – Krisztus teste és vére, vagyis az ostya és bor. Neszményi Zsolt főispán az eseményen elmondta, a hivatal dolgozóit lelkileg is megerősíti a tárlat, amely július 6-ig látható.