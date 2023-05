Vladimir Anton a klasszikus drámát kortárs keretben értelmezte újra. – Shakespeare világa nagyon gazdag, sokszor éppen a színházi emberek teszik szegényesebbé – mondta lapunknak. – Én abból indultam ki, hogy nem tudom, mi a recept, hogyan kell hagyományos módon shakespeare-i királydrámát játszani. Már csak ezért is nyitottan álltam hozzá – mondta el a színházi rendező. – Arra voltam kíváncsi, kik és hogyan válhatnak ma III. Richárdokká. Ugyanazokon a Star Trek-epizódokon nőnek fel, mint mi, többiek, de valami mégis végzetesen félremegy. Senki nem születik szörnyetegnek, az a legnagyobb kérdés, hogy milyen úton jut el oda – jegyezte meg Vladimir Anton.

Kozma Attila tizenhat éven át szabadúszó színészként, prózai, zenei, sőt stand up műfajokban mutatkozott be a közönségnek. A csíkszeredai színész most III. Richárd szerepébe bújt.

– Vannak esendő pillanatai, ami segít megérteni a figurát, hogy a néző megtalálja a közös szálat – mondta a szerepéről a délutáni próbán. – A lényeg, a mechanizmus azonban nem változik: elnyomásról, kisszerűségről szól a darab és a főhős minden megnyilvánulása. Bár történelmi a dráma, maga az előadás szándékoltan kortalan. Azt üzeni: nem csak a régmúltban öltek a hatalomért, ezek a szörnyűségek ma is dőlnek ránk. A központi kérdés az: mi kell ahhoz, hogy egy ilyen torz szörny megszülessen és elkövesse ezeket a cselekedeteket. Richárd nem jelent ki semmit, csak sugall, elülteti a gondolatot mások fejében és a befolyásolással eléri a célját. Ha megnézzük a mai világot, ugyanezzel találkozunk.

Erzsébet királynőt Márdirosz Ágnes alakítja. A színésznő elmondta: hosszú próbafolyamat előzte meg az előadást, s bemutatását pedig tönkretette a pandémia. – Akkor csak minimális nézőszám előtt adhattuk elő III. Richárd történetét, a mostani időszak számunkra olyan, mintha a premier lenne – mondta a művésznő. Karakteréről azt mondta: Erzsébet egy feltörekvő nő, akinek az a vágya, hogy saját magát és családját minél szélesebb körben elismertesse. – A rendező csak vezényelt minket az úton, hagyott szabadon dolgozni, csak az volt a dolgunk, hogy természetesen és átéléssel játszunk – emelte ki Márdirosz Ágnes, aki arról is beszélt: nagyon örül, hogy a kaposvári közönségnek bemutatkozhatnak.



A 10. Színházi Olimpia április elsején vette kezdetét, s 58 ország 400 társulata, 7500 fellépővel várja az érdeklődőket. Kaposváron III. Richárd drámája mellett a Selyem című bolgár novella színpadi adaptációját láthatta a Csiky-színház közönsége.