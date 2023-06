A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán, a Rippl-Rónai Művészeti Intézet oktatója Csoma Sándor, aki Veszprémben vehette át a Magasságok és mélységek című alkotásáért a legjobb rendező díját. A díjátadó után a Veol.hu-nak adott videós interjújában elmondta, hogy először a forgatókönyv megírása is elég megterhelő volt számára. Mindig a halállal álmodott, ami valahol érthető is, hiszen a gyászfeldolgozás a témája a filmnek. Ebben Erőss Zsolt hegymászó özvegye Sterczer Hilda is hatalmas segítség volt számára, mert őszintén beszélt a családjukról és történetükről.

A legjobb női főszereplő kategóriában a díjat Pál Emőke, Csoma Sándor filmjében a Magasságok és mélységekben kiteljesedett színészi játékáért vehette át, osztozva Román Katalinnal, a Hat hét című mű művésznőével.

Fotó: Cseh Zoltán / VEOL

A Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadóján a legjobb nagyjátékfilmnek járó díjat a Blokádnak ítélte a zsűri. A legjobb elsőfilm díját Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című filmje kapta. A legjobb férfi főszereplő kategóriában Seress Zoltánt díjazták a Blokádban nyújtott alakításáért. A legjobb férfi mellékszereplő díját Thuróczy Szabolcsnak ítélte a zsűri a Larry-ben nyújtott alakításáért, míg a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot Tóth Ildikó vihette haza a Blokádért.

Az operatőrök között Nagy András bizonyult a legjobbnak a Blokád fényképezéséért, míg a legjobb forgatókönyvírónak Köbli Norbertet találta a zsűri, szintén a Blokádért. A legjobb hangmérnök díját Tőzsér Attila vehette át az Együtt kezdtükért, a legjobb zeneszerző díját pedig Barabás Lőrinc kapta A másik érintése zenéjéért. A legjobb vágó díját Makk Lili (Blokád, A besúgó) kapta, a legjobb díszlettervezőnek A besúgóért Láng Imolát tartja a zsűri, a legjobb jelmez díját posztumusz Breckl Jánosnak ítélték a Béke - A nemzetek felett című filmben nyújtott teljesítményéért, a legjobb maszk elismerést pedig Görgényi Réka kapta a Blokádért.

A Huszárik Zoltán-díjat első alkalommal Goda Krisztina vehette át szombaton, a Magyar Mozgókép Fesztivál záróeseményén Ida regénye című munkájáért.