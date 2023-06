Hétfőn napközis foglalkozások is kezdődtek. Hertelendy Helga gyermekkönyvtáros az első napon bemutatta a könyvtár minden zegzugát a gyerekeknek. Délután az Erdők házába kirándultak, a héten megnézik a kaposvári színházat, a tűzoltóságot és a kadarkúti repteret. Mosoni László csillagász tart előadást a gyerekeknek és papírszínházas mesét is láthatnak.

– Próbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy minden napja jussanak kézműves foglalkozások, programok és lesz idő olvasni is nekik – tette hozzá a gyermekkönyvtáros. – Eddig csak kölcsönözni meg olvasni jöttem ide, de most egy hetet itt leszek és kitűnő lettem az elsőben, még könyvet is kapta – mesélte büszkén Boda Bendegúz Ákos, aki először vesz részt a foglalkozásokon. Kellán Ádám a legjobban a kadarkúti reptérre kíváncsi, de a virtuális valóságos programokat is érdeklődve várja.