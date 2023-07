A fiatalok akvarellel, akrillal tengerparti részleteket, állatportrékat, csendéleteket festettek, és még egy szomorú bohócot is felfedezhettünk a minitárlaton.

A Deseda gazdag növényvilága, a napszakonként más-más fényben tündöklő vízpart látványa helyett a művésztáborosok nem nagyon merészkedtek ki a fedett tér alól a tűző napsütésben, inkább tengerparti fotókról másoltak, és egzotikus állatokat, például flamingókat festettek. A pecások nyüzsgő társasága sem zavarta őket. Sándor Zoltánné, aki a horgásztábor segítője is egyben, pár éve gyűjti maga köré a tehetséges gyerekeket, és több héten keresztül foglalkozik velük.

– Magam is festek, legtöbbször fotóról. A gyerekeknek is hoztam, s ezek segítségével gyakorolhatnak – mondta Sándor Zoltánné.

– Tavaly is itt voltam, most virágokat és flamingókat festettem – mondta az egyik tanítvány, Tar Júlia. – Szeretem a társaságot, a festés mellett a zene is szól és karaokézni is szoktunk.

Harkó Eszter büszkén mutatta akrilfestékkel készített festményeit. – Imádom, ha pezseg az élet, a horgásztáborosok egyáltalán nem zavartak – mondta. – A parton nem festettünk a nagy meleg miatt, de egy-két desedai fotót készítettem. A tengerparti tájkép azonban izgalmasabbnak tűnt számomra.

A táborvezető elmondta azt is, hogy a festés mellett más kézműves tevékenységre is jutott idő, és volt, aki szőttest készített a tábor ideje alatt.