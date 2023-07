A helybeli Sebestyén Ildikó tájakat, csendéleteket, állatokat és emberi arcokat örökít meg képein. Hat éve autodidakta módon, hobbiból kezdett el festeni, aztán egy hosszabb időre felhagyott vele. Élete nehéz időszakában azonban sokat segített az alkotás. Akrillal vászonra fest, s mint mondta: a festészet lehetőséget nyújt elmélyülni a kreatív önkifejezésben, kikapcsol és feltölt. – A csendéletek és az állatportrék segítettek a legjobban a fejlődésben, és abban, hogy eljussak a portréfestészetig, mondta.

Sebestyén Ildikó Barcson töltötte gyermekkorát, később élt a fővárosban és külföldön is. Nagy kedvencei Ázsia, Dél- és Latin-Amerika. Az ott élő emberekről készített képeket azért mutatja be a tárlaton, hogy az elkapott pillanatokon, arcokon keresztül mutasson be egy-egy életérzést, illetve gondolatot.