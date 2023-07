Weiler Péter író és festőművésznek szintén központi témája a Balaton, ahol az összes gyerekkori nyarát töltötte. Az 1989-es nyár volt számára a legemlékezetesebb, mert a rendszerváltás, a német újraegyesítés idejét a társasüdülőkben, kempingekben, strandokon töltötte, és azt élte át, hogy egy szokásos balatoni nyár történelmi fordulópontot hozott. Új képeivel a szabadság, mint eszme és a nyár által kínált szabad hétköznapok között keresi a párhuzamot. Korábban egy buszterminált is átalakított galériává, itt is bemutatta balatoni témájú sorozatát. A képek a Balaton Sound fesztiválon óriásmolinókon szerepeltek, mint a rendezvény installációi. Weiler Péter arról is híres, hogy Magyarországon először készített és értékesített kriptovalutáért képzőművészeti alkotást.