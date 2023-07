A faluházban kiállítás nyílt a 40 éves somogytarnócai asszonykórus tiszteletére, akik fel is léptek a szombati falunapon, ahol köszöntötték az elmúlt egy évben született gyermekeket és szüleiket is. Fellépett a Búzavirág Tánccsoport, az EuroDance Táncszínház, és a résztvevők operett dallamokat is hallgathattak Leblanc Győző és Szeredi Krisztina előadásában.