A Diageo, a világ vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata a Momentán Társulattal együttműködve a Művészetek Völgye Fesztiválon formabontó, kötetlen és interaktív előadások és beszélgetések keretein belül hívja fel a figyelmet a tudatos és felelős alkoholfogyasztás fontosságára, igyekezve közelebb hozni ezzel a témát és valós párbeszédet indítani a fesztiválozókkal, legyen szó fiatalokról vagy felnőttekről. A Diageo Society 2030: Spirit of Progress tízéves akcióterve egy befogadóbb és fenntarthatóbb világ kialakítását célozza meg, és egyik alappillére a tudatos, felelősségteljes alkoholfogyasztás népszerűsítése széleskörű edukációs programokon kampányokon keresztül – ennek égisze alatt született meg a Momentán Társulattal való szoros együttműködés is, mely most a Művészetek Völgyébe, a Momentán Udvarba, a kreatív improvizációs színház művészetének központjába kalauzol majd minket. A felelős és tudatos alkoholfogyasztás fontossága: interaktív élőszereplős előadások és beszélgetések a Művészetek Völgyében

A Diageo a Momentán Társulattal együttműködve a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorításáért 2019-ben indította el Magyarországon is az általános- és középiskolásoknak szóló SMASHED névre keresztelt előadássorozatot, amely a fiatalok nyelvén, hitelesen, egy színházi élmény részeként nyújt hasznos tudást az alkoholfogyasztás hatásárol, problémáiról, és azok kezeléséről. A program 2021 őszétől SMASHED Online néven egy interaktív online edukációs platformként is elérhetővé vált a fiatalkorúak, tanárok, valamint szülők számára. Az indulás óta mintegy 10.000 diák részt vett a programban, melynek támogatásához az ORFK-OBB is csatlakozott.

A Művészetek Völgyébe látogatók egy Smashed Live előadáson vehetnek részt július 25-én kedden 17 órakor, ahol három fiatal történetét ismerhetik meg: valódi barátok vagy csak az italozás miatt találkozgatnak, miért isznak egyáltalán, és mi történhet, ha egy buliban elszabadulnak az indulatok? A nézők és a társulati tagok együtt keresik a válaszokat és osztják meg gondolataikat a felelősségről, a csoportnyomásról, a fiatalkori alkoholfogyasztásról. Az előadást kifejezetten kis- és középiskolásoknak, szüleiknek, tanáraiknak, pszichológusaiknak, rokonaiknak, ismerőseiknek ajánljuk.

„Vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalataként felelősségünknek érezzük, hogy ösztönözzük a mértékletes és tudatos alkoholfogyasztást. A Művészetek Völgye, mint évtizedekre visszanyúló, nagy népszerűségnek örvendő kulturális esemény, kiváló alkalom arra, hogy még több embert szólítsunk meg ezzel a fontos üzenettel. A Momentán Társulat művészeivel együttműködve kreatív és interaktív módon szeretnénk átadni ezt az üzenetet, és bemutatni a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítását célzó Smashed előadást." – nyilatkozta Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója.