A jelentős, országos súlyú szerzőknek is fontosak a visszajelzések. Ennek ellenére szerinte a kritikaírás mára egyfajta kultúrmisszió lett, a kritika vesztett értékéből, és csak néhányan próbálják meg továbbvinni a lángot. Manapság támogatás híján lélegeztetőgépen vannak a meghatározó irodalmi folyóiratok, értékelte a kritikus, aki felidézte Takáts Gyula alakját, aki a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott, és akkoriban még természetes volt, hogy a pályatársak kritikaírással is foglalkoztak. Takáts Gyula első kötetéről Radnóti Miklós írt kritikát, míg Gyula bácsi Weöres Sándor kötetét elemezte hasonlóan.

Kitárt kapuk címmel jelent meg Szemes Péter újabb, negyedik kritikakötete, a tizenegyedik könyve, de a húszéves pályafutása alatt több mint 50 könyvnek volt a szerzője vagy szerkesztője. A legújabb, válogatott könyvben 20 műbírálat kapott helyet, közte olyan somogyi vonatkozásúak is, mint Komáromi Gabriella „Emlékeim diribdarabjai” című visszaemlékezéséről vagy Kerék Imre költő műveiről írt kritikája.