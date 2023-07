A máriai kötődésű művész tizennégy képe az újrahasznosítás jegyében készült. Színpadhátterek molinóiból kivágott részleteit kapcsolja össze riglivel, majd alumíniumkeretbe illeszti, így teremtve feszültséget. – Feleségem révén kötődöm a Balatonhoz, itt borászkodom – mondta. – Budakalászon színpadhátterek készítésével is foglalkozom és ennek hatása érződik a képeimen is – mondta el az alkotó, aki a budapesti Kirakatrendező- és Dekoratőr iskolába járt, ahol Tolvaly Ernő képzőművész volt rá nagy hatással. – Az iskola pincéjében a nyolcvanas évek végén alakítottunk a barátaimmal egy performance csoportot is, amely a Földközi Ajándék Csoport nevet viselte. A hagyományos műfajok helyett az akciók, happeningek, videóművek alkotása érdekelt bennünket leginkább. Tevékenységünket játéknak, életformának tekintettük, a művészetet inkább megélni akartuk, nem pedig megalkotni. Többek közt ennek a társaságnak a tagja volt Menesi Attila képzőművész barátom is, aki a máriai kiállításomat megnyitotta. Az itt látható képeimen az éppen megtetsző formák inspiráltak, alakították tovább a témát, sőt sok esetben meghatározták az alkotás üzenetét.



Az alkotó azt is elmondta: többnyire nagyobb méretben tervez, s a máriai az első önálló bemutatkozása. – Eddig csak csoportos kiállításon vettem részt, ez az első kiállításom, amelyet Huszár Mihály, a helyi értéktár bizottsága ajánlott az érdeklődők figyelmébe – mondta el az alkotó, aki a megnyitót követő fogadáson és kötetlen beszélgetésen saját – a balatonkeresztúri hegyen készített – boraival látta vendégül a tárlat látogatóit. Nem csak művészetéből, hanem boraiból is kóstolót adott a művész.