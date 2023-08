– A Fokról fokra címet viseli az idei üvegszimpózium Bárdudvarnokon, ami nem csupán az üvegolvasztásra vonatkozik, hanem arra a megújítási lehetőségre is, amit lépésenként kívánunk megvalósítani. A pincegalériát szeretnénk felújítani, ahol voltak már korábban is kiállítások. Most méltó helyet kaphatna az üveggyűjtemény, valamint Goszthony Mária hagyatéka is – mondta el Andor István, a Goszthony-kúria és az alkotótelep házigazdája. Az idén is sikerült olyan művészeket meghívni, akik nemzetközileg is az üvegművészet meghatározó egyéniségei.

Carcassné Hegyvári Bernadett üvegművész Tápiószecsőről érkezett James Carcass üvegfúvó mester férjével a művésztelepre. – A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként szeretném megvalósítani a projekttervemet. Otthon ugyan jobbak a körülmények, de az idei energiaválság miatt sajnos nem tudtuk felfűteni a kemencéket. Itt nagyon jók az adottságok, csak sajnos a természet egyre inkább visszaköveteli magának azt, ami az övé. A gyűjtemény országos szinten is egyedülálló, amelyet Istvánék harminc év óta gyarapítanak – mondta Carcassné Hegyvári Bernadett.

Az üvegfújás egy nagyon összetett tevékenység, amihez több ember együttes munkája kell. Attól szép, hogy a folyékony üvegnek szabad akarata van, elengedni és megengedni is tudni kell.