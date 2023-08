Nemcsak a művészek, hanem a szóládiak körében is kedvelt esemény a nyári alkotótelep, hisz a kéthetes programot megelőző előadások, valamint a tábort nyitó kiállítás is azt bizonyította, hogy a helyiek nyitottak a kortárs kultúrára. – Egyik fő célunk is ez volt, amikor megálmodtuk a feleségemmel gyerekkorunk helyszínén az alkotóműhelyt – mondta el Varga Dávid, aki a szakma legkiválóbb hozzáértőinek segítségével hatodik éve szervezi az alkotóműhelyt a faluban, amire idén már százötvenen jelentkeztek. – Nyitni szerettünk volna a helyiek felé, másrészt lehetőséget kívánunk teremteni az itt jelen lévő alkotóknak arra is, hogy még intenzívebben részt vehessenek a kortárs művészeti életben, kapcsolatokat építsenek, találkozzanak galériavezetőkkel. Ezen kívül szakmai tapasztalatcserére is kiváló lehetőség adódik Szóládon, hisz a művészek nem feltétlenül ismerik egymást, ebben a felállásban biztosan most találkoznak először így tizenöten.

Kosinszky Richárd, a budapesti KOGART galéria vezetője a kezdetektől fogva részt vesz a pályázatok elbírálásában, ezen kívül többek közt Kondor Attila képzőművész, Kopeczky Róna művészettörténész is a zsűri tagjai, akik figyelemmel kísérik az itt folyó munkát. Ők azok, akik a pályázók portfóliói és munkatervei alapján választják ki azokat a tehetséges alkotókat, akik a szakmában már elismerést szereztek. A külföldi kortárs képzőművészek is követik az alkotóműhely életét, idén szlovén, szlovák, venezuelai, francia és osztrák résztvevők is érkeztek Szóládra.

– Minden évben egy mentor vezetésével zajlik a program, idén Szinyova Gergő fiatal kortárs festőművészt kértük fel erre feladatra – tudtuk meg Varga Dávid szervezőtől. – Van olyan művész, aki jobban igényli a munka közbeni beszélgetést, van, aki kevesebb segítséget igényel, de a lehetőség mindenki számára adott – tette hozzá.



Nagy közös kiállítással zárják az idei együttes alkotást

Varga Dávid szervezőtől megtudtuk, hogy az idei művésztelep két téma köré épül. A politikai korrektség, valamint az öröm és élvezet kérdéseit járhatják körül a résztvevők. A művésztelep ideje alatt a gyermekeket is várják egy közös alkotásra, augusztus 9-én és 10-én is foglalkozásokat tartanak nekik.

A VI. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhelyt augusztus 12-én egy nagy esemény zárja: kiállítás nyílik az elkészült munkákból, Szinyova Gergő kortárs festőművész tart előadást, valamint záróünnepséggel is készülnek a szervezők.