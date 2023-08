– És most kilőjük a tizenhat kis állatfigurát Föld körüli pályára, hogy egy kicsit körülnézzenek – adta az instrukciót a gyerekeknek Pályi János, és emelkedtek a kesztyűbábok meg a tekintetetek a magasba. Aztán repültek, tornáztak a bábfigurák, amiket a nyolc–tíz éves gyerekek keltettek életre.

– A kesztyűbábozás alapjaival ismerkednek a gyerekek, amihez Herczog Szilvia bábkészítő állatfiguráit használjuk. Nagyon jó a csapat, rendkívül együttműködőek a gyerekek, segítik egymást. Rögtönzött kis jeleneteket adnak elő, majd mindenki elkészítheti a saját figuráját, amit a tábort záró produkcióban be is mutathat – mondta el Pályi János. A kilencéves Virányi-Fontan Olívia Budapestről érkezett a testvérével a táborba, nagymamájánál nyaral. Több előadást is látott Kaposváron, és semmiképp nem szerette volna kihagyni a tábort. – Hungarocellből készítjük a bábfigura fejét, a nyakát papírgurigából rögzítjük hozzá, majd megrajzoljuk az arcát, és papírmaséval fedjük be – avatott be a bábkészítés rejtelmeibe. – Azért jöttem ebbe a táborba, mert itt sok érdekességet tanulhatok, és még játékra is jut idő.