Van olyan Krúdy-novella, ahol a főhős megeszi mások betegségeit, így az illetők kigyógyulnak, míg egyszer maga is bele nem betegszik. Az Őszi versenyek az egyik legismertebb ilyen elbeszélése, amelyben Ben, az elcsapott zsoké öngyilkosságot tervez. A novellában három férfi szereplő is van, akik a rájuk jellemző ételeket elfogyasztják. Ben pedig magába olvasztja ezeket a karaktereket, s csak ezután teljesedik be a szerelme egy álombéli nővel