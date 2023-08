Kevésbé ismert részletekről hallhattunk Krúdy Gyula színes életéről. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Káposztát vegyek vagy melankóliát című előadásán Saly Noémi irodalom- és művészettörténész avatta be a résztvevőket az író életművének kevésbé ismert részleteibe. A művészettörténész a Sonline.hu legfrissebb podcastjében arról is beszélt, hogy van olyan Krúdy-novella, ahol a főhős megeszi mások betegségeit, így az illetők kigyógyulnak, míg egyszer maga is bele nem betegszik. Kitért rá, hogy Nyíregyházáról jött sokgyerekes családból, ahol csúcsgasztronómia nem igazán volt jellemző. Már 16 évesen elment otthonról, Nagyváradon és Budapesten élt. Nem volt különösen sok pénze.