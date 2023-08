Négy somogyi helyszín csatlakozott a Mozart Planet BALATONhoz, amely egy régóta formálódó elképzelésből kialakult zenei program. A Concerto Budapest 2022-ben bemutatkozásként egy nyolc helyszínes, ingyenes balatoni koncertsorozatot rendezett nagy sikerrel, melynek folytatása az idei Mozart klasszikusait felvonultató program.

A Balaton környékének szépségei a zenei élményt is emelkedettebbé teszik (Forrás: Concerto Budapest)

– Régóta szeretném, hogy Magyarországon divatba jöjjön a klasszikus zene. Ennek érdekében sok a közös tennivaló az oktatási és kulturális intézményekkel, médiával. Meg kell szerettetni a zenét az országgal, főleg a fiatalabb korosztályokkal. Házhoz kell menni vele, sok-sok új közösségi élményt nyújtani, megéreztetni a zene gyógyító erejét – mondta Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója. A Kossuth- és Prima Primissima díjas karmester, hegedűművész szerint azért esett a választás Mozart zenéjére, mert az minden hallgató számára boldogságot, örömet szerez, csodálatos emberi érzéseket fejez ki, mindenkit megszólít. – Ehhez a muzsikához nem kellenek előismeretek, nem kell hozzá szakavatott hozzáértőnek lenni, elég csak meghallgatni, és gyönyörködni benne – tette hozzá.

Devich Gábor, a Concerto Budapest főigazgatója így fogalmazott: – A Concerto Budapest az ingyenes koncertek sorozatával a társadalom számára fontos értékek közvetítésében is szerepet vállal. – Lehetővé tesszük, hogy az esemény alkalmat adjon a szervezőknek és a hallgatóságnak a helyi közösségek számára fontos ügyek felkarolására, támogatására. Így a Concerto Budapest is részesévé válik a helyi közösségépítésnek.

– A Balaton környékének szépségei a zenei élményt is emelkedettebbé teszik. Az egyedülálló természeti környezet inspirálóan hat a zenekar művészeire is, és a közönség összetétele is különleges, hisz a Balaton hűséges barátai mellett, akik az ország különböző vidékeiről érkeznek évről évre, a helyi polgárok is ugyanúgy állandó vendégei koncertjeinknek. Azt tapasztaljuk, hogy a közönség óriási lelkesedéssel fogadja a Mozart Planet BALATON programjait, érdeklődnek, visszahívnak minket. Mindig üdítő élmény a velük való találkozás.

A zenekar a társadalom számára fontos értékek közvetítésében is szerepet vállal (Fotó: László Mudra)

A Concerto Budapest augusztusi koncertsorozata hiánypótló program, hiszen míg a könnyűzenei fesztiválok és koncertek egymást érik a Balaton kulturális kínálatában, a klasszikus zene és a szimfonikus zenekarok kevésbé vannak jelen. A Mozart Planet hangversenyek minőségi művészeti élményt, emellett hangulatos kikapcsolódást ígérnek minden korosztálynak. A koncertekre a belépés ingyenes.

A Mozart Planet BALATON idei programjában két zenekari koncert és hat kamarazenei előadás szerepel.

Augusztus 24-én, csütörtökön a Fonyódi Művelődési Központban 17 órakor és a balatonkeresztúri Szent Kereszt templomban 19:30-kor kezdődő hangversenyek műsora: Mozart A varázsfuvola, nyitány, Mozart F-dúr divertimento, Mozart c-moll adagio és rondo, valamint Mozart D-dúr fuvolanégyes című művei. A Szent Ignác templomban 20 órától Mozart F-dúr oboanégyes, Mozart Klarinétötös és Mozart B-dúr divertimento című műve lesz a program. Augusztus 25-én, pénteken 19 órakor Balatonbogláron, a Varga Béla Városi Művelődési Házban zenekari koncertet rendeznek, melynek műsorán Mozart C-dúr oboaversenye és Beethoven 3., Esz-dúr, „Eroica” szimfóniája lesz műsoron, vezényel: Keller András. Augusztus 26-án a vászolyi programot ismétli meg a zenekar: 19 órától Balatonföldváron, a Bajor Gizi Közösségi Házban, 20 órától pedig Keszthelyen, a Kis Szent Teréz plébánián a Concerto Budapest közreműködésével Mozart G-dúr hegedűversenye és Beethoven 3., Esz-dúr, „Eroica” szimfóniája csendül fel Környei Zsófia szólójával és Keller András vezényletével. A koncerten Mozart három mesterműve, a G-dúr hegedűverseny, a C-dúr oboaverseny és a g-moll szimfónia hangzik majd el.

Forrás: magyarnemzet.hu

Nyitókép: Concerto Budapest/Belovári András