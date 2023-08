Mit adott Gárdonyi a nemzetnek? – ezzel a címmel rendeztek tanácskozást a szőlősgyöröki közösségi házban, melynek Keller Péter, a 160 éve született író dédunokája volt az ötlet- és a házigazdája is. Lapunknak elmondta: ezután is szívesen hallgatja meg azok véleményét, akik rajongói Gárdonyi Gézának, s így, közösen jöhet létre a hagyatékból örökség, hiszen a két fogalom nem azonos.

Bíró László püspök az író transzcendens felé való nyitottságát, a műveiben fellelhető lelkiismeret és az irgalom jelentőségét emelte ki bevezető előadásában. Cs. Varga István irodalomtörténész az irodalomban megjelenő szakralitást vette nagyító alá, különösen a Gárdonyi-művekre fókuszálva. Jánosi Zoltán irodalomtörténész Gárdonyi-koordináták – Az életmű főbb kapcsolódási pontjai és nóvumainak inspirációi a 20. század magyar irodalmában címmel tartott előadást, majd Kovács István történész, polonista Sienkiewicz műveiről és történelmi filmjeiről értekezett. Lengyel Gyula plébános sajnos csak lélekben volt jelen, ám A lélek ismeretében könnyed, de hitében megküzdött Gárdonyi című előadását felolvasták. A tanácskozás résztvevői nagy élvezettel hallgatták Nagy J. Ádámot is, aki Az Egri csillagok kiadásainak új kutatási eredményeiről számolt be, melyeket számítástechnikai vizsgálatokkal végzett. Eddig is tudtuk, de az író halálának tavalyi centenáriumán tartott rendezvények még inkább nyomatékosították: az anyai ágon Szőlősgyörökhöz kötődő Gárdonyi istenkeresése is e településhez köthető, s a falu ismert személyiségei is meg-megjelennek verseiben, novelláiban, regényeiben. Karádon tanítóskodott, ott is őrzik emlékét, de somogyi vonatkozások egyébként a dédunoka által közelmúltban kiadott Álmodozó szerelem, Gárdonyi Géza első, 22 éves korában írott, életében csak folytatásokban megjelent regényében is találhatók.