Zubreczki Dávid nem egyszerű turisztikai útikönyvet kínál a kirándulóknak, hanem történelmi, stílusismereti érdekességekre irányítja a figyelmet. Több mint 350 épületen keresztül vezeti az olvasót az egyszerű kis kápolnától a zsinagógákig a tóparton, de kitekintést is nyújt a térségből, felvillantva a környék meghatározó épített örökségét.

– Sokféleképpen kötődöm a Balatonhoz, szüleimmel a 80-as években minden évben más-más településen nyaraltunk, a legmeghatározóbb helyszín mégis Keszthely és térsége, ugyanis itt töltöttem az egyetemi éveimet – mondta el a szerző, aki a budapesti és dunakanyari templomséták után a balatoni imahelyeket járta körbe két év alatt. – Bődey János fotóssal sokat kalandoztunk a Balaton-régióban, hol együtt, hol külön, hogy a legizgalmasabb és legszebb templomépületek történetét összegyűjtsük, megörökítsük. A templomok tökéletes úti célok, még akkor is, ha nem különlegesek. Olyanok, mint a túrázóknak egy kilátó, egy forrás vagy egy barlang. Ha van valami célja a kirándulásnak, nagyobb kedvvel indulunk neki az útnak, aztán menet közben persze felfedezünk egyéb látnivalókat is. Azt gondolom, hogy aki meg szeretné ismerni egy vidék történelmét, a legjobban teszi, ha megnézi a templomait. Már csak azért is, mert ez a történelem akár évmilliókat is jelenthet, hiszen e házak köveiből a környék geológiája is kiolvasható. Elhelyezkedésükből következtethetünk arra is, milyen volt erre a táj több száz évvel ezelőtt.

Zubreczki Dávid szerint a templomok építészeti stílusa és a bennük rejlő képzőművészeti alkotások nem csak a korukról árulkodnak, de arról is, hogy kik építették azokat. Honnan érkeztek, mennyire voltak tehetősek, mit gondoltak a világról, mit tekintettek értéknek, hogyan éltek, mitől féltek, és mi történt velük később. – Arról is sokat elárul egy templom, hogy amikor épült, bővült, átalakult, esetleg eltűnt, milyen idők jártak – tette hozzá a szerző.

A nyaralni érkező lutheránusok is szorgalmazták az építést

A kötet érdekességként beszámol egyebek mellett arról, hogy a Balaton egyik leghíresebb templomának, a Makovecz Imre tervezte siófoki evangélikusnak a megépítését az Észak-Európából nyaralni érkező lutheránusok szorgalmazták: a felhasznált faanyag például Finnországból érkezett ajándékba. Mindezeken kívül a települések történetéről, az építkezési stílusok sajátosságairól is olvashatunk a templomok bemutatásán keresztül. – Borús nyári napokon, amikor minden kétségbeesett nyaraló megrohanja a tapolcai tavasbarlangot, a tihanyi apátságot vagy a keszthelyi kastélyt, eszünkbe juthatnak a valamivel kevésbé ismert, de építészetileg legalább ilyen izgalmas templomok is, mint például a Szent László alapította somogyvári bencés apátság maradványai, fűzte hozzá a szerző.

Teremtésről és újjászületésről szólnak a házak

– Olyan kincsek ezek a házak, amelyek nem csak a helyi hívő közösségnek, nem is egyetlen felekezetnek, de még csak nem is csupán a vallásos embereknek jelenthetnek sokat, hanem minden arra járónak – folytatta Zubreczki Dávid, aki többféle módon csábítja kirándulásra az olvasókat felekezettől függetlenül. – Olykor városnéző sétára felfűzve, olykor nagyobb kirándulás vagy kerékpáros körtúrák mentén, illetve a feldolgozott terület nagyságának megfelelően kitekint külön tájegységekre is. Nagyon sok érdekességet fedeztem fel a túráim során, például olyan templomokat, amelyek a turisztikai régió határain kívül esnek, de különlegesek, és fontosnak tartottam bemutatni. Például egészen egyedülálló Hács község tekert tornyú temploma, de lenyűgöző a somogyvámosi puszta közepén álló romtemplom is, vagy a somogymeggyesi kéttornyú evangélikus templom, de egészen más szempontból különleges számomra a 80-as években átépített posztmodern siófoki zsinagóga is, tette hozzá. Háromszázötven épületen keresztül vezeti az olvasót.