Így történt ez szombaton is ahol egy közel nyolcszáz méteres járdát avattak fel. Kovács Károly a község polgármestere elmondta, ez egy nagyobb beruházás része amelynek során az utca vízelvezetését is megoldották. Az ünnepségen részt vett Móring József Atilla a térség országgyűlési képviselője is, Neszményi Zsolt a vármegye főispánja és Biró Norbert vármegyei közgyűlés elnöke is. A meghívottak sorában a horvát és a német testvér települések képviselői is ott voltak. A falunap keretében átadásra került a díszpolgári cím és az Öreglakért díj is.