Az idei jubileumi eseménysorozatra a magyar zenekarok közül a szintén jeles évfordulót, 60. születésnapját ünneplő Liszt Ferenc Kamarazenekart hívták meg, mely ünnepi évadának köszönhetően európai koncerturnéra indult szeptembertől. Szeptember 21 – október 3. között a Kronberg Akadémia szervezésében a szakmai kurzusokon túl, 26 kiemelkedő koncertre kerül majd sor, a magyar fülnek is ékesen csengő nevű, világhírű szólistákkal – Julia Fischer, Kirill Gerstein, Vadim Gluzman, Steven Isserlis, Gidon Kremer, Robin Ticciati, Christian Tettzlaf, Pinchas Zukerman, valamint Perényi Miklós és Schiff András, utóbbiak egyben az akadémia professzora is.

Az akadémia neves tanítványa, majd később évekig tanára volt Várdai István kiváló csellóművészünk is, aki most kettős szerepben, szólistaként és a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetőjeként tér vissza Kronbergbe. Szeptember 30-i hangversenyükön vendégük Kolja Blacher, a Tallini Kamarazenekar kitűnő szólóhegedűse lesz. A Sárközy Ensemble muzsikusaival közös, Magyar rapszódia címmel meghirdetett produkció iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy már ki is tették a teltházas táblát a jegyértékesítő helyek.

forrás: Liszt Ferenc Kamarazenekar