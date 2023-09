Károly Sándor Áron szakoktató elmondta: a Fotogalerie Wien évek óta szervez bemutatkozási lehetőséget fotóshallgatóknak és az idei esztendőben nyitottak Ausztrián kívülre is.

– Több fiatal is pályázott az intézményünkből, s végül a harmadéves Balázs Gáspár és a másodéves mesterszakos Kiss Richárd, valamint az egykori diákunk, Kondricz Ákos Levente került be a kiállítók közé – tette hozzá Károly Sándor Áron. Megjegyezte: a most először létrejött határokon átnyúló együttműködés részeként Ausztriában és Magyarországon több helyen, Budapesten és Veszprémben mutatták be a fiatal tehetségek kiválasztott munkáit.

Balázs Gáspár a sziklamászás különleges világába kalauzolta el az érdeklődőket. – Hobbim a sziklamászás, és szerettem volna a sportágon át bemutatni az élet fontos kérdéseit, hogy mekkora erőfeszítéseket kell tennünk a haladásért, előrejutásért – mondta el a hallgató. Hozzátette: nagyon örül, hogy itthon és Bécsben is bemutathatta munkáit, és a jövőben szeretne majd elhelyezkedni a szakmájában.

Kiss Richárd a fővárosban tanulta meg az alapokat, s azután felvételizett Kaposvárra, ahol jelenleg másodéves a fotográfia mesterszakon. – Nagyon tetszett ez a szak, mert igen változatos, sokszínű és minden életkorban megtalálja benne az ember a kihívást – mondta lapunknak. A Fotogalerie Wien pályázatán első ízben vett részt.

– A műalkotások a maguk fizikai valójukban előbb-utóbb megsemmisülnek – mondta Kiss Richárd. – Engem az foglalkoztat, hogyan tudnánk ezeket újraalkotni az internet segítségével.

Hozzátette: sikerült egy olyan technikát kifejlesztenie, amellyel az egyes szobrokról készült képekből 3D poligonmodelleket lehet később készíteni. Ezeket a modelleket kiterjesztett valóság (AR) technológiával jeleníti meg a térben. Ezen kívül egy másik munkája, egy fotókönyv is szerepel a Fotogalerie Wien tárlatán, amelyben saját fejlesztésű algoritmus által kiválasztott képekben mutatja be a föld valamennyi országát.