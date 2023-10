Az intézmény falaira melegséget árasztó festmények kerültek fel. A mediterrán hangulattól a tájképeken át a portréig minden megtalálható a kiállított harminc munkán. Nádas József elmondta, kizárólag akrillal dolgozik, mely szerinte sokkal „izgalmasabb” az olajtechnikánál.

– Az akrilfesték az 1950-es években Amerikából indult el hódítóútjára – mondta a festőművész. Ezután holland, olasz és német gyártók is nagyon jó minőségű festéket készítettek. – Nagyon szeretek akrillal dolgozni, mert jó a minősége és UV-álló is. Vannak több évtizede készült képeim, melyek ugyanúgy néznek ki, mintha most festettem volna – fogalmazott Nádas József. A festőművész hozzátette, a könyvtárban látható képeit megérzései alapján válogatta össze. A tárlat október 30-ig látható.

Kilencvenévesen akarja befejezni

Nádas József arról is beszélt lapunknak, már többször állított ki képeket az emlékkönyvtárban. A helyszínválasztás nem véletlen. – Sajnos egyre jobban zsugorodik a kulturális terület, ezért azt szeretném elérni, hogy a képeimmel becsalogassam az embereket a könyvtárba – hangsúlyozta a festőművész. Hozzátette, legalább kilencven­éves koráig szeretne alkotni.