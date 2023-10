– Sajnos a torontói fesztiválra nem tudtam elutazni, mert akkor volt a Képzelt beteg című előadás főpróbahete Kaposváron, viszont a varsói sikernek nemrég a helyszínen örülhettem – mondta el Sándor Soma, aki a kaposvári egyetemi évek alatt, még 2021-ben kezdte forgatni a filmet.

– A koronavírus-járvány idején, amikor színházi téren is minden leállt, de a filmes világ még működött, voltunk olyan bátrak az osztálytársaimmal, hogy felkerestünk casting-direktorokat, anyagokat küldtünk magunkról, hogy itt vagyunk, egyetemisták vagyunk, és ha úgy látják, bármit szívesen elvállalnánk – emlékezett vissza Sándor Soma. – Abban az évben egy meghallgatás után másnap felhívtak, hogy enyém a szerep, ami nagyon meglepett.

A forgatás intenzív volt, Gyergyószentmiklóson zajlott, ahol majdnem két hónapot töltöttünk együtt a stábbal. Ez egy nagyon szép időszak volt, rengeteget tanultam belőle – tette hozzá a színész, aki a filmben a leghangsúlyosabb férfi karaktert, Viktort alakítja, egy zárkózott, sötét múltú gimnazista fiút.

– Sok mindenben hasonlítunk egymásra a filmes karakteremmel, de azért nem teljesen én vagyok az, akit a néző látni fog. Mivel ez volt az első filmes szerepem, meg kellett tanulnom azt is, hogy teljesen másképp, sokkal kisebb gesztusokkal kell a kamerák előtt játszani, mint a színpadon. Sőt, mivel a film rendezője, Moldovai Katalin a finom, letisztult játék híve, az elején többször rám is szólt, hogy kicsit sok a játékom. Idővel aztán lassan ráéreztem és nagyon élveztem a forgatást.

A salgótarjáni származású színész első, meghatározó alakítása a Csikyben, a Makrancos hölgyben volt, de a tavalyi évadban bemutatott Oscart is nagyon kedvelte. – Számomra az első mély víz a Makrancos hölgyben Tranio, Lucento szolgájának szerepe volt – mondta. – Nagyon jó színészekkel dolgozhattam, akiktől sokat tanultam – tette hozzá. – Mentoromnak tekintem Szalma Tamást és Bereczki Csillát, imádom nézni Mészáros Sára és Krajcsi Nikolett játékát, Fándly Csaba hozzáállása a színházhoz pedig példaértékű számomra.

Sándor Soma az Oscarban a címszereplőt alakította, mint mondta, nagyon boldogan telt az a próbaidőszak, s az elmúlt nyáron turnéztak is a darabbal, szintén egy jó társasággal. – Sok időt töltök a színházban előadáson kívül is, jól érzem magam Kaposváron, sok a fiatal és sokat vagyunk együtt – mondta.

Egyelőre nincsenek szerepálmai, tapasztalni szeretne

– Hárman kaptunk szerződést a kaposvári színészosztályból Csapó Judittal és Farkas Laurával, a többiek az ország más színházaiba szerződtek – mondta Sándor Soma. – Ha tehetjük, megyünk és megnézzük egymás alakításait – folytatta a színész, majd hozzátette, hogy szülővárosában, Salgótarjánban is nagyon sok darabot látott gimnazistakorában, de oda már nagyon ritkán jut el. – Most a Túl a Maszat-hegyen című előadást próbáljuk, amely izgalmas előadás lesz, szerintem a gyerekek imádni fogják. Ezt követően az Illatszertárban lesz egy hálás szerepem, és Aladdin szerepét is megkaptam. Egyelőre nincsenek szerep­álmaim, tanulni és tapasztalni szeretnék itt Kaposváron – tette hozzá a fiatal színész.