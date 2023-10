Kávésbögre, teáscsésze, mély- és lapostányér, fehér és többféle színű porcelán is látható a balatonlellei múzeum vitrinjeiben. A tárolókban és üveges szekrényekben lévő tárgyakat a Hüttl család leszármazottaitól, az Óbudai Múzeumtól és magángyűjtőktől kapta kölcsön a lellei múzeum. A kiállításhoz a tárlat egyik megálmodója, Kovács Péter balatonlellei helytörténész is adott néhány porcelánt. A tárlat érdekességei közé tartoznak azok az apró porcelántányérok is, melyekkel a Hüttl gyerekek játszottak.

– Elsősorban nem is a gyereknek készültek ezek a kicsi tányérok, hanem a játékbabáiknak – emelte ki Kovács Péter helytörténész. – Elég módos családról beszélünk, akik megengedhették maguknak azt, hogy a gyerekeik ilyen értékes porcelánokból „etessék” a játékbabáikat. A kiállítás részét képezi egy modern, többszintes babaház is, melynek minden szintjén külön lehetett világítást kapcsolni, és még csengő is volt hozzá. A babaházat a világháború idején egy repesz eltalálta, és beszakadt a teteje. Ez most is látszik a játékon – tette hozzá a helytörténész.