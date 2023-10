Ilyen a festő testvéreit 1918-ban ábrázoló Lajos és Ödön című kettős portré, ami a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményéből érkezett. A Terasz a tengerparton című festmény a Hansági Múzeumból származik, korai alkotás a kukoricás korszakból, melyen impresszionista és atmoszférikus hatásokat is használt a művész. Kevésbé ismert a Reggelizőasztal című kép, melynek Salgótarján ad otthont. A szegedi Móra Ferenc Múzeum adta kölcsön a Sárga kastély, és Kastély a parkban című képeket, és Győrből hozták a Maszkos csendélet című emblematikus Rippl-Rónai képet.

Elővették a raktárban pihenő képeket is

Az időszakos kiállításhoz elővették a kaposvári múzeum raktárában pihenő Rippl-Rónai alkotásokat, hiszen most ezeknek is jut tér. A Rippl-Rónai Múzeum összesen 267 olyan festmény birtokosa, melyet a névadója készített. Büszkék az új tárlatra, mert magyar és európai viszonylatban is ritkaságszámba megy, hogy ennyi múzeum működik együtt egy közös célért. A megnyitón Pintér Rómeó, kaposvári alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a kaposvári művészetkedvelők sokat tudnak a festőóriásról, de most olyan szeletét ismerhetik meg a munkásságának, amely eddig a szülőhelyén nem volt ismert.