Hajnali front című verseskötetét mutatta be szerdán Albert Zsolt a Takáts Gyula Könyvtárban. A szerzővel Hajnal Éva szerkesztő beszélgetett. Albert Zsolt a mindennapokban nyomdászként dolgozik, 2016-os betegségét követően a hosszabb kényszerpihenője alatt születtek meg első művei, amelyek a későbbiekben irodalmi portálokon is megjelentek. Petri György, Parti Nagy Lajos, Radnóti Miklós volt költészetére a legnagyobb hatással. Most megjelent kötetében a 2018–2021-es időszak verseit szedi csokorba, reflektálva a pandémiára és a járvány miatti bezártságra.