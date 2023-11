„A dal eredetileg másfél éve született, abból az indíttatásból, hogy több sporttársam is jelezte, a vehemensebb hangvételű számaimra edz. Ennek apropóján gondoltam, hogy írok egy Strongman-dalt. De szerettem volna úgy kigondolni és megírni, hogy bármilyen más sportágban aktív ember is magáénak tudja érezni a dalt a crossfittezőktől az erőemelőkig. Ezért is fogalmaztam meg úgy a verzéket, hogy mindenkit, aki ezekben a rokonsportágakban aktív, lefedjen” – mesélte Stephco, azaz Mounier Stephan a videómegosztókon a napokban debütált Strongman című számról.

Az elkészült klip egyik főszereplője Kathi Béla, a Superbody abszolútjának kétszeres győztese, a testépítő világszövetség (WABBA) világbajnoka, aki az elmúlt évtized talán legismertebb hazai erősportokkal foglalkozó versenyzője.

„Szerettem volna, ha egy cameoszerepet elvállal, mert ő az, aki a legtöbb érintett sportágban bizonyított, többszörös bajnok testépítő, erőemelő, sőt, erősemberként is nyert. Amikor megmutattuk neki a dalt, egyből beleszeretett, mai napig nagy vehemenciával beszél róla, és végül elvállalta, hogy nemcsak egy rövid szerepe legyen, hanem egy komplett edzővideót vegyünk fel vele. Ebből került be több snitt a klipbe”

A videóban megannyi klasszis hazai erősember felbukkan, mint a magyar központú Prémium Strongman League nemzetközi versenysorozat korelnöke, Molnár Zsolt, valamint a versenyzői pályafutása mellett a Közép-Európai Erősember-szervezett (CESA) elnökeként is dolgozó Sebestyén János. A strongmaneket a Scitec-team tagjai egészítik ki.

„Azt gondolom, a dalt is jól minősíti, hogy egy akkora cég, mint a Scitec, amely szintén kiemelt szereplője a sportunknak, mögé állt. Ez egy komoly nívót jelent, és az elejétől fogva szerettük volna, ha együtt tudunk működni valamilyen szinten. Így lett az is, hogy a klipben szereplők nagyjából fele strongman, fele a Scitec-team tagja” – árulta el Stephco. Hozzátette, szerették volna, ha a jelenlegi legjobb magyar erősember, a PSL első szezonját behúzó Juhász Péter is szerepel a videóklipben, ám a mádi klasszis sűrű versenynaptára miatt ez nem jött össze.

Kathi Béla a forgatásról elárulta, azért fogadta el a felkérést, mert a korábbi kiváló magyar strongman, Nagy Ákos mutatta meg neki a dalt és rögtön érezte, hogy ez a dal nagyon-nagyon jó.

„Kijelenthetem, mindenféle reklám nélkül is azt tudom mondani, hogy nekem ez minden idők legjobb száma, már vagy 300-szor meghallgattam és ma is arra edzettem fülessel. Pedig volt egy elhatározásom, hogy semmilyen videoklipben nem szeretnék szerepelni, de amikor Nagy

Ákos megmutatta akkor azt mondtam, hogy ezt szinte muszáj elvállalnom” - összegezte a felkérést Kathi.

Arra a kérdésre, hogyan kapcsolódik a sportághoz azt mondta, hogy „Én is nevezhetem magam strongmannek, hiszen fekvenyomásban is versenyeztem, erőemelésben is, aztán testépítésben és strongmanben is kipróbáltam magamat és ahol elindultam mindent meg is nyertem. Akkor márciusban leszakadt a bicepszem és 2-3 intenzív hónap felkészüléssel megnyertem a fedettpályás magyar bajnokságot még a legendás Nagy Petiékkel, és tudtam, hogy genetikusan is és fejben is alkalmas vagyok a strongman sportra. Az idő rövidsége ellenére tudtam, hogy nyerni fogok strongman versenyeket”

Stephco a szám elkészítése közben nagyban támaszkodhatott saját élményeire, hiszen ő is aktív szereplője az erősemberversenyeknek, hol résztvevőként, hol szervezőként, így kívül-belül egyaránt ismeri a közeget. A CESA tagjaként a CESA Liga mellett több társsorozat, a Kamionhúzó-liga vagy épp a Felföldi challenge szervezésében is részt vállalt.

„A visszhangok pozitívak voltak az idényről. Nagyon sok verseny volt, nagyon sok szakágban. Nem egyszerű ennyi eseményen helytállni és megfelelni vele mindenkinek, mind a versenyzés, mind egyéb szervezési szempontból. Nemcsak helyszínileg, nemcsak eszközileg, emberileg is meg kell állnunk a helyünket a különböző helyszíneken” – jelentette ki az elmúlt egy évet értékelve.

A különböző szakágakban idén is jeleskedett, a 21. országos bajnoki címét is megszerezte Crossoverben, Felföldi játékokban vagy épp Felföldi challenge-ben.

„Az év végére azt vettük észre, hogy elfáradtak a versenyzőink. Emiatt jövőre valamelyest lehet átalakítjuk a naptárat. Az év végén mindenképpen lesz egy nagyobb vezetői összejövetelünk, ahol átbeszéljük a jövő évre vonatkozó lehetséges reformokat. Szeretnénk még jobbak, még fejlődőképesebbek lenni” – tette hozzá Mounier Stephane.

