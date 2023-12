A Pajtaszínházi Szemlére készülnek már a tabi SK Színkör tagjai, akik lázasan gyakorolják a Maszkaland című darabot, hiszen ezzel lépnek majd fel a fővárosban. A vígjáték során, amelyet Orbán Erika, a színkör vezetője írt, egy sportszergyártó cég életébe nyerhet a néző bepillantást. A vicces történet során megismerkedhetünk az igazgatóval, aki talán most megtalálja élete nagy szerelmét, a titkárral, aki a vállalat arca lesz, az ellenőrrel, aki imád kávézni és a rendőrrel, aki a feleségét keresi. Egy teljesen hétköznapi történetet kap a néző, némi humorral tálalva.



– Büszkén mondhatom, hogy mostanra már számon tartják országos szinten az SK Színkört. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy ilyen nagy rendezvényen mutathatjuk be a darabunkat, mondta Orbán Erika. Aki azt is elárulta, a Pajtaszínház programban való részvétel egyik előnye az is, hogy egy mentort kapnak az amatőr társulatok. A tabi SK Színkör Tóth Gézával, a Csiky Gergely Színház művészével dolgozik együtt. – A heti próbánkra eljön és nagyon sok segítséget nyújt nekünk. Mi amatőrök vagyunk, ő pedig egy profi színész, ezért olyan dolgokat is meglát, amire mi nem is gondolunk. Mindent megtesz azért, hogy az előadás a legjobb legyen. Nagyon reméljük, hogy helyt tudunk állni egy ekkora teátrum színpadán is, mint a Magyar Nemzeti Színház, mondta a Színkör vezetője.

Az SK Színkör 17 tagot számlál, a Maszkalandban 15-en vesznek részt, köztük díszlettervező, jelmeztervező, hangosító és fénytechnikus is.

– Nagyon jó a csapatunk, mindenki kellő alázattal és elhivatottsággal áll a feladathoz. Sokan a szabadidejüket beáldozva, munka után jönnek a próbákra, és pont profikat meghazudtoló erőbedobással dolgoznak a karakterükön és azon, hogy az előadás elnyerje a közönség tetszését. Tényleg úgy érzem, hogy egy hajóban vagyunk és egyfelé evezünk, jegyezte meg Orbán Erika.