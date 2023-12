Idén is ajándékcsomagokkal köszönte meg Witzmann Mihály képviselő a Siófoki Kórház osztályain dolgozók lelkiismeretes munkáját. Kérdésünkre elmondta, hogy a köszönet persze most is csupán szimbolikus, mert a hála, elismerés és tisztelet az egészségügyben, a rend- és katasztrófavédelemben, az oktatásban, a közigazgatásban, a kulturális és szociális szférában, a vállalkozásokban, a különféle szolgáltatásokban, valamint a civil és egyházi életben dolgozóknak, a tanulóknak és nyugdíjasainknak, egyszóval mindenkinek jár, aki munkájával, tevékenységével a térségünket segíti.