Egykori csapattársak, osztálytársak és szurkolók körében mutatta be könyvét Kiss László, a korábbi harmincháromszoros válogatott labdarúgó. A Kapos Hotelben számos, a kötetben is megírt történetet idézett fel az est házigazdája és moderátora, Kéki Zoltán, a szerző, Varga István, illetve a főszereplő, Kiss László. A Taszáról származó támadótól azt is megtudhattuk, hogy abban az időben neki volt egyedül a faluban bőrlabdája, s ezáltal miként sajátított el olyan trükköket, amit a mai labdarúgásban egyéni képzések során szokás. Megemlékezett a Rákócziban eltöltött éveiről is, valamint arról, hogy a klub, melyre bölcsőként tekint egyszer sem gördített akadályt a távozása elé, hiszen akárcsak egy szülő, mindig jót akart számára.