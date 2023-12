Izgalmas árverésen van túl a fővárosi Kieselbach Galéria, amelynek téli aukcióján négy tétel is átlépte a 100 millió forintos lélektani határt, köztük egy Rippl-Rónai- és egy Vaszary-műalkotás. Előbbi százévnyi elfeledettség után, nagy szenzációt keltve bukkant fel 2005-ben, de akkor nem sikerült itthon tartani. – Ez tulajdonképpen az első változata Rippl-Rónai nagy méretű Kalitkás nő című képének, amely a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona – mondta lapunknak Géger Melinda kaposvári művészettörténész. Hozzátette: a most rekord­áron elkelt alkotásról a szakma már jó ideje tudott.

– A képet Franciaországban festette Rippl-Rónai József, és a modellje a későbbi felesége, Lazarine Baudrion volt. A Kalitkás nő egy tipikus párizsi, korszakbéli kép, nagyon hangsúlyosak a sötét, feketébe hajló tónusok, és egy különleges színegyüttes jellemzi a művet zöldes-kékes harmóniákkal.

Vaszary János Virágok szerencsehozó szoborral című, 1926-os csendélete 140 millió forintos leütési áron talált gazdára. A festmény, amelyet a kaposvári művész legdekoratívabb alkotásaként tartanak számon, több neves magángyűjteményt megjárt, mire a Kieselbach Galériához került.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a nagy értékű eladással kapcsolatban azt tette közzé közösségi oldalán, bár a somogyi vármegyeszékhely megvásárolni nem tudja az alkotást, de minden erejével azon lesz, hogy hazahozzák és a festőóriás szülővárosában állíthassák ki.

Rippl-Rónai híres Kalitkás nőjének első változata 180 millió forintos – rekordmagas – licitről indult a Hotel Marriottban tartott aukción, s az is igazi szenzációnak számított, hogy árverésre került az alkotás. Végül 220 millió forintos leütési árral az év legmagasabb árán kelt el. Az 1892-es festmény igazi nemzeti ikon, a magyar modern képzőművészet kulcsműve, amelynek szecessziós másodpéldányát a Magyar Nemzeti Galériában őrzik. Ez az európai rangú mű indította el a hazai modern festészet történetét.



Fotó: MTI