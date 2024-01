A díjátadót a közelmúltban rendezték meg Budapesten az SZGYF tanácstermében, ahol a tehetséges fiatalember nagy örömmel vette át az elismerést. Mint megtudtuk, Márió többször szerepelt a Mohácson megrendezett zenei fesztiválokon is, amelyeken minden alkalommal előkelő helyezést ért el. Budapesten pedig két társával együtt, akik a dalkörben is szerepelnek, arany minősítést kaptak egy alkalommal. Bogdán Márió egyébként rendszeresen fellép az intézmény különböző rendezvényein, amelyeken produkcióját látván, hallván, mindig biztos a vastaps, és évek óta falunapokra is hívják. Az idén idén jelentős sikereket zsebelhetett be. Elárulta: legnagyobb álma, hogy egyszer az X-Faktor színpadára léphessen. Kisgyermekkora óta szeret énekelni, több műfajt is kipróbált már, és e mostani Balázs Fecó-dal különösen megbabonázta, azért esett a választás rá.

Márió büszke arra, hogy e dallal elbűvölte a zsűrit, és örül annak is, hogy választott számaival, a dalszövegekkel érzéseket és üzeneteket közvetíthet a közönség felé. Vallja: a zenélés olyan tevékenység, amely összeköti az ellátottakat és közösségi élményt ad, és nagyszerű módja a kapcsolatteremtésnek is. Az elért sikerélmények pedig hozzájárulnak az önbizalom és önértékelés növeléséhez. Állítja: amikor megtapasztalják, hogy képesek zenélni vagy énekelni, az élet minden területén magabiztosabbak lesznek. A színpadi fellépés, de már az izgalommal teli készülődés is sikerélményt kínál, amely további motivációt jelent.

Márió mentoraitól tudom: a berzencei Szeretet Integrált Szociális Intézmény drávatamási részlegén társai közül többen is választják a zenélést és éneklést, ami számukra több mint hobbi. A zenélés univerzális nyelv, amely az ellátottak körében hatékony eszköz a kommunikációban, és a (zenei) világ megismerésében is. Eközben pedig valódi örömforrás – színpadon lévőnek és a hallgatóságnak is.

Videofelvételekkel lehetett pályázni

Az SZGYF második alkalommal hirdette meg „A zene mindenkié II.” című pályázatát az SZGYF intézményeiben élő ellátottjai részére. Joó Aranka, az SZGYF szakmai főigazgató-helyettese értékelésében elmondta: a pályázati kiírásra 367 ellátott jelentkezett. A bíráló bizottság 69 pályaművet értékelt. A részvevők közül 31 egyéni énekes és 38 intézményi zenekar, dalkör, kórus indult a zenei megmérettetésen. A versenyre az SZGYF intézményeiben működő dalkörök, kórusok, valamint egyéni énekesek és intézményi zenekarok pályázhattak 5-10 perces videofelvételekkel. A felvételek mellé csatolt bemutatkozó anyagokból a bírálók képet kaphattak arról is, hogy milyen szerepet tölt be a zene a pályázók életében, illetve hogyan járul hozzá életminőségük javításához.