Dubajból érkezett csomagja a somogyjádi Hartmann Kittynek. Királyi ajándékot kapott, tevebőr dobozban válogatott datolyát küldtek neki. – Azt mondták, hogy ez a legnagyobb hála és tisztelet jele náluk – mondta lapunknak Hartmann Kitty.

– Megkóstoltam és isteni finom. Egy pályázatra jelentkeztem, Saud Alshamsit, az arab nagykövetet kellett megfesteni, s végül a legjobb három jelentkező közé kerültem. Bár nem én nyertem, azért elkészítettem a portrét – mondta el a somogyjádi festőművész, aki tizenöt éves kora óta a képzőművészet szerelmese. A kaposvári Zichy-szakiskolában szerezte meg az alapokat, és még Szász Endrétől is tanulhatott. – Az évek során rengeteget változott a stílusom, inkább a modern irányba indultam el – emelte ki a festőművész. – Aprólékosan, nagy műgonddal dolgozik, ezért több hét kell számára, amire egy képpel elkészül.



A közelmúltban egy kaposvári befektetési csoport kereste meg, hogy készítse el Czeizel Jonatán nászajándékát.



– Egy bankkártyát festettem neki és rákerült a Ferrarija, mivel sokat utazik, mögötte az általa megjárt városok tűnnek fel – mondta. – Édesapja, Czeizel Endre professzor szobor formájában jelenik meg az alkotásomon.

A piros luxusautó a Jákob Zoltán milliárdos számára készült képén is megjelenik.

– A tévéből is ismert milliárdos nemrég feltett egy videót arról, hogy mennyire örül a festménynek – mondta Hartmann Kitty. – Jó érzés látni, hogy tetszik a munkám annak, akiről a portré készült – tette hozzá.

Kittynek egyre több a megrendelése, jelenleg hazai és külföldi projekteken is dolgozik. – Körvonalazódik egy dubaji partnerség, egy most nyíló budapesti pizzériába pedig andalúz motívumok alapján készítek képet. Tárgyalok egy keszthelyi hotellel arról, hogy minden szobájukba fessek egy képet – mesélte a somogyjádi alkotó. Az is tervben van, hogy két templomi restaurálásban is részt vesz.

