A Takáts Gyula Könyvtár 2024-ben is törekszik arra, hogy a hagyományos és innovatív könyvtári szolgáltatások mellett változatos programokat is kínáljon mindenkinek. Ebben sokszor támaszkodunk partnereinkre is.

Január 5-től péntekenként 16:30-kor a Meteor TTE beszámolósorozatának ad otthon könyvtárunk. Az első beszámoló Detrich Istváné lesz. Január 12-én pedig Huszár andrás kalauzolja a nézőket a Hadak útján.

lesz. Január 12-én pedig kalauzolja a nézőket a Hadak útján. Bár a "hadak útját" következő vendégünk is megjárta; nemrég megjelent könyvében katonai tapasztalatait a mindennapi élet területén hasznosítja. Dr. Ruszin-Szendi Romulusszal Kassai Lajos beszélget majd január 17-én.

beszélget majd január 17-én. Hagyományos kvízjátékunkat a magyar kultúra napjához kapcsolódóan idén is meghirdetjük. Várjuk játékos kedvű csapatok, családok jelentkezését.

Örömmel számolunk be róla, hogy intézményünk sikeres bemutatkozó anyagot nyújtott be a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt pályázatra, melyet követően a helyszíni szakértői vizsgálaton is jól szerepeltünk. Ennek eredményeképpen Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár könyvtárunk számára megítélte a „Minősített Könyvtár cím”-et, melynek ünnepélyes átvételére 2024. januárjában kerül sor.

A Minősített Könyvtári cím a könyvtári minőségirányítás módszereinek többéves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkáért kapható. A jövőben is törekszünk rá, hogy méltók legyünk erre az elismerésre.