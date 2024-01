Lengyel Róbert polgármester köszöntőjét követően Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának részleteivel kezdődött az újévi gálaműsor Siófokon a Kálmán Imre Művelődési Központban. A klasszikusok közül Puccini sem hiányozhatott az ünnepi repertoárból. - Két, számomra nagyon kedves dalt hoztam: Mimi első áriáját és a Lauretta áriát. Utóbbit azért is szeretem, mert az Operában ez volt a második nagyobb szerepem. Ráadásul a Gianni Schicchi előadásban Lauretta szerepét játszhattam és Melis Györggyel énekeltem akkor egy színpadon – emlékezett Rost Andra operaénekes, az újévi gála egyik vendégművésze. Mint hozzátette: a műsorban opera, musical és operett is helyet kapott. - Bár eltérőek a műfajok, a jó zenék passzolnak egymáshoz – tette hozzá Rost Andrea.

Újévkor a könnyedebb zene illik a hangulathoz, így e szempont alapján állt össze a gála programja.

– Maga a szilveszter és az újév-köszöntés is leginkább arról szól, hogy letettük a múlt évet és elindulhatunk egy új esztendőben, ahol reméljük, sok-sok pozitív dolog történik velünk. Kellenek a sodró, jókedvű dalok, amelyek kicsit a szívhez is szólnak – erről már az est másik vendégművésze, Dolhai Attila musical- és operetténekes beszélt. - Kálmán Imre szülőhazájában természetesen nem maradhatnak el az operettek sem. A szerző töretlen sikerét mutatja, hogy muzsikájával mindenkinek a szívéhez elért. Bárhol járunk, dalait mindig velünk énekli a közönség.

– Egy újévi koncert nemcsak a közönségnek, hanem a zenészeknek is ünnep – mondta a Dunakeszi Filharmonikus Zenekar karmestere. Farkas Pál kiemelte: ahogy az operett sem hiányozhat egy ilyen műsorból, úgy Johann Strauss művei sem hagyhatók ki. Siófokon a Kék Duna keringő mellett a Cigánybáró és A denevér dallamai is felcsendültek – Hagyománya van a Strauss-daloknak. Bár ez a tradíció Bécsben teremtődött meg, ma már az egész világon hallhatók a bécsi szerző művei az újévi koncerteken – mondta Farkas Pál, aki zenekarával állandó vendége Siófoknak. – Második otthonunknak tekintjük már a várost. A januári gálakoncert mellett az elmúlt évben is sokszor megfordultunk itt. Zenéltünk például a nyáresti operett programokon a kikötőnél – tette hozzá a karmester.







Ma már elképzelhetetlen a siófoki évkezdet gála nélkül – mondta Kiss László, a Kálmán Imre Művelődési Központ igazgatója. - Értéket szeretnének közvetíteni a színvonalas produkciókkal, ilyen ez a mostani koncert is. Minden esztendőben igyekszünk ezt a lécet magasabbra tenni a különböző zenei programjainkkal, legyen szó Tavaszi Fesztiválról vagy a Szabadtéri Színpad nyári előadásairól.

A hagyományos újévi gálán Verdi, Bizet, Lehár Ferenc és Andrew Lloyd Webber dalai is felcsendültek Rost Andrea, Rálik Szilvia, Dolhai Attila, Kovácsházi István és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar előadásában.