A február színes foltja minden évben az autós farsang a Kishegyen, amikor a sofőrök nem csak magukat, de verdáikat is jelmezbe öltöztetik. Az idei program része is a gumball, aminek lényege, hogy megadott helyszíneken kell becsekkolniuk a versenyzőknek, amelyek helyszínét verses feladvány árulja el. A helyszíneken persze feladatok is várják a sofőröket, az nyer, aki leggyorsabban teljesíti őket.

Mutatjuk a részletes programot is:

9.45 Gyülekező a boglári Platán strandon, a GianPiero’s étterem közelében

10.00 Gumball

13.00 órakor a jelmezbe díszített autók felvonulnak a Kishegyi kápolnához

13.30 Eredményhirdetés