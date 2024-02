Olyan sokan járnak ide olvasni, hogy van olyan könyv, amire várólista van. De ezek mellett a diafilmek is reneszánszukat élik a bibliotékában. A legkedveltebb kötetekről toplistát is készített a könyvtár. – A gyerekek körében legnépszerűbb a Thomas a gőzmozdony volt, de a legkisebbek toplistájára felkerültek olyan történetek is, amelyek nemcsak a mi, hanem szüleink kedvencei is voltak, mondta Hőlaki Petra, ifjúsági könyvtáros. Így nagyon népszerű volt Bartos Erika Brúnó a Balatonon című története, de szívesen forgatták a gyerekek Berg Judit Rumini sorozatának köteteit is. – A tanárok az iskolában szeretik feldolgozni, mert élvezet ezzel foglalkozni és az olvasóvá nevelésre nagyon alkalmasak a Rumini könyvek, tette hozzá Hőlaki Petra. Ugyancsak szívesen forgatják Bosnyák Viktória könyveit, akitől a Tündérboszorkány című volt a legnépszerűbb.

– A mangák töretlen népszerűségnek örvendenek, ráadásul kevés magyar nyelvű van belőlük. A bibliotéka viszont igyekszik minél többet beszerezni, hogy ha máshol nem találják, nálunk kikölcsönözhetik a gyerekek, tudtuk meg a könyvtárostól. Az ifjúsági olvasók körében Jun Mi-Kjong A vízisten menyasszonya című képregény a legkeresettebb. De ebben a korosztályban még olyan klasszikusok is forognak, mint Fekete István Vukja, vagy Molnár Ferenctől a Pál utcai fiúk, és toplistás helyét tavaly is megőrizte Leiner Laura: Szent Johanna gimi című kötete, valamint az Egy ropi naplója című könyv. A szépirodalmi könyvek közül Valerie Perrin Másodvirágzás könyve volt a legkedveltebb, de Náray Tamás könyveit is sokan keresik. – Mindegyik megjelent könyvéből viszonylag sok példánnyal rendelkezünk, de ehhez képest jelenleg sincs egy sem bent a könyvtárban. Rengeteg előjegyzésünk van Náray Tamás könyveire, van olyan kötete, amire 15-en várnak, mondta Hőlaki Petra.

Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek című könyve tavaly nagyon népszerű volt, hisz film is készült a történetből. Az urak szívesen olvassák a sci-fi, fantasztikus történeteket, de a skandináv krimiket is gyakorta kölcsönzik ki.

A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtárban nem csak könyvet lehet kölcsönözni, hiszen DVD-t, de még diafilmeket is hazavihetnek az olvasók. Ez utóbbiak körében régi klasszikusok élik reneszánszukat, A három kismalac, A répa mese vagy a Mazsola és Tádé is keresett, s meglehetősen sok diafilm van jelenleg is a beiratkozott olvasóknál.