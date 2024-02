Bővült a legcsillogóbb kiadványuk

A zamárdi avar sírból előkerült arany a sír keletkezését is segített behatárolni, valamikor a 600-as évek elején ásták meg. Egy kontrollvizsgálat, csontból vett minta is igazolja ezt az időszakot – hangsúlyozta a régész.

A középkori és kora újkori aranypénzek a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében című kiadványa fotókkal, leírásokkal és két rövid tanulmánnyal jelent most meg. A kötetet Balla Krisztián régészeti rajzoló szerkesztette, a leírásokat Varga Máté régész készítette el. A katalógusban 37 érme található. A múzeumban néhány évvel ezelőtt nyílt meg az állandó numizmatikai kiállítás. Ott élőben is meg lehet tekinteni az aranypénzeket. A hét új érme közül azonban egyelőre csak öt, a Berzencén megtaláltak kerültek be a tárlatba.