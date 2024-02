Halmos Klára, az egyesület titkára a Sonline.hu-nak elmondta, tavaly a kolozsvári művészeti múzeumban volt egy kiállításuk, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült megszervezniük. Szigetváron megtartották a nemzetközi művésztelepet és az ott összegyűlt munkákból szerveztek egy tárlatot a Zrínyi-vár új Hóvári János névre keresztelt rendezvénytermében.

Halmos Klára kiemelte, az idei évben is szeretnének minél több helyre eljutni, azonban szükségük lenne pályázati, vagy önkormányzati segítségre.

– Márciusban Ajkán lesz egy kiállításunk, és meghívást kaptunk Glinde-be a Form Art kiállításra, ahol korábban már többször voltunk – mondta az egyesület titkára. – Utóbbi eseményre prezentációt kérnek, illetve azt, hogy ketten utazzanak majd ki tőlünk. Csíkszeredából is kaptunk egy meghívást, oda is szeretnék eljutni és megmutatni az alkotásainkat. Kaposváron is találkozhatnak majd velük az érdeklődők a Rippl-Rónai Fesztiválon – tette hozzá Halmos Klára.

Szeretnének minél több helyen bemutatkozni

A Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület titkára arról is beszélt, határon innen és túlról több mint ötvenen alkotják a közösséget. Arra is figyelnek és nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a fiatalokat is megszólítsák.