Minden bizonnyal csalás áldozata lett Bereczki Zoltán, aki egy rajongói levélből értesült arról, hiába várták őt Kaposváron január utolsó napján. A színész hosszú évek óta játssza óriási sikerrel a Dolgok, amikért érdemes élni című egyszemélyes darabot, amelyet a somogyi megyeszékhelyen is bemutatott volna, azonban a rajongók hiába várták, csalódniuk kellett. A színész ugyanis nem jelent meg, hiszen mit sem tudott arról, hogy azon az estén Kaposváron lenne fellépése.

A Bors megkereste Bereczki Zoltán menedzserét, a darab egyik producerét, Ferenczi Orsolyát, hogy magyarázatot találjunk a rejtélyes esetre. Megtudtuk, a színész és csapata mindent megtesz azért, hogy előkerítsék a felelőst és jogi útra terelik az ügyet.

– Zoltán is csak aznap éjszaka egy rajongói levélből értesült arról, hogy neki előadása lett volna Kaposváron! A produkció tájelőadásait a Játékszín szervezi, velük állt kapcsolatban a szervező, de nekik azt jelezte, egy későbbi időpontban szeretné megrendezi az előadást. Arról, hogy mindeközben korábban jegyeket értékesített és nem tájékoztatta a jegyvásárlókat arról, hogy nem rendezi meg az előadást, nem volt információnk. Ma már tudjuk, hogy a netes jegyvásárlókat értesítette, de a helyszínen nem tájékoztatták az embereket. Egyelőre kivizsgáljuk az ügyet, és a szükség esetén természetesen jogi lépéseket is teszünk – jelentette ki határozottan a Borsnak Ferenczi Orsolya, aki fontosnak tartja hangsúlyozni: Zoli soha nem hagyná cserben a közönséget.

A színész-énekes hivatalos oldala szerint március hatodikán érkezik majd Kaposvárra, ahol egy akusztikus koncertet ad majd.