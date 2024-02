– Jellemzően a környékbeli gazdák vásárolnak a nálunk született bárányokból – mondta Kozma-Bognár Tamás. – Sokan kedvelik ezeket a különleges kinézetű juhokat, s nemcsak hazánkban, hanem Horvátországban is népszerűek. A határ másik oldaláról is vannak törzsvásárlóink.

A fekete rackajuh őshonos állatunk. Részben ezért is tartja a nemzeti park, hogy megőrizze a géneket. Hortobágyi rackának, magyar rackának is hívják. Nemcsak fekete, hanem fehér színben is előfordulnak és nagyon különleges, csavart a szarvuk – tette hozzá a természetvédelmi őr.

A rackákat azért is kedvelik és fogyasztják szívesen az emberek, mert a húsuk kevésbé zsíros és faggyús, mint a merinói fajtának. Drávaszentesen több mint húsz évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni a fekete juhokkal. Akkoriban még csak tíz állat alkotta a nyájat, most azonban, ha minden várt bárány megszületik, háromszáz fölé növekszik az állomány.

Több mint kilencven fekete bárány született eddig a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNP) drávaszentesi központjában.

Fotó: TIBOR KOVACS

Pumik terelik a rackanyájat A drávaszentesi központban őshonos magyar szürke marhákat is tartanak nagyobb létszámban. A januári ellésekkor 22 borjú született, de várhatóan még 30–40 jön világra a következő hetekben. A szürkemarha-borjak nagy részét később majd eladják. A marhák mellett parlagi szamarak, magyar parlagi juhok, sárga és fogoly színű baromfik is vannak. Kozma-Bognár Tamás hozzátette, ekkora állatállományhoz szükség van terelőkutyákra is. A központban ezért pumikat is tartanak.