Külső és belső utakon címmel nyílt meg az Együd Árpád Kulturális Központban hétfőn este a Pannon Art Line Alkotóművészeti Egyesület tárlata, amelyet Bekes József újságíró nyitott meg Rippl-Rónai József gondolataival: a festő akkor boldog, ha a pemzlijével le tudja festeni az igazságot, idézte a festőóriás gondolatait. – Az egyesület ezúttal is remek anyaggal rukkolt elő, hisz szívből-lélekből jövő igazságok jönnek elő a képeiken – mondta, majd kiemelte, fontosak az alkotóközösségek egy városban, amelyek a művészeti élet motorjai lehetnek.

A kiállító tíz alkotó tíz különféle festészeti-iparművészeti műfajt képvisel, van köztük realista, nonfiguratív, dekoratív, kísérletező, spirituális stílusban készült kép, három-négy alkotás látható valamennyi kiállítótól. Ambrus Edit, az egyesület jelenlegi elnöke a kiállítás címére utalt, mely szerint a külső utak sorsszerűek, akaratlanul terelnek mindenkit a maguk útján, a belső út pedig harmóniát teremt, amit a művészek képi formában mutatnak meg.

A 2001-ben alakult egyesület egyik alapítótagja, Darkó-Apor József az egyesület történetét osztotta meg a hallgatósággal: mindössze 11 fővel, egy baráti társaságból alakult az egyesületünk azzal a céllal, hogy a valósághű, realista festészetet képviselve kiállításokat szervezzen, de a tehetséggondozás is célkitűzéseink közt szerepelt. Kaszti Gyula és Boros Lajos az alapítók közt volt, de grafikus, kollázskészítő és számítógépes grafikus, valamint költő is csatlakozott a társasághoz, majd később több olyan alkotó, akik modern festményeket készítettek – mondta.

Megtudtuk, hogy az egyesület jelenleg is nyitott, lehetőség van csatlakozni a társasághoz, akik negyedévente zsűrizést is tartanak, szakmai tapasztalatcseréken vesznek részt az egymás közti versenyzést kizárva. A kiállító művészek – Ambrus Edit, Bózsa Brigitta, Darkó-Apor József, Dörnyei Dorián, Dörnyei Szilárdné, Fülöp Claudia, Gschwindt Balázs, Magyar Lajos, Tóth Mária-Toma és Törő Zoltán – festményei február 22-ig várják az érdeklődőket.