Egy régi bőröndöt és patinás szekrényt is ki kell nyitni ahhoz, hogy a szabadulószobából kijussanak az érdeklődők. Van olyan feladat, ahol bizonyos elemet kell megtalálni ahhoz, hogy a számzáras lakat nyitókódja a játékos birtokába kerülhessen. A pálya építői kulcsot is elrejtettek a pincében, és olyan feladattal is találkoznak majd a kijutni igyekvők, amelyhez UV-lámpa szükséges.

Fotó: Lang Róbert

Tüske Anita, a Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény néprajzos-muzeológusa elmondta, azért a helytörténeti gyűjtemény pincéjében alakították ki a szabadulószobát, mert Csokonai Vitéz Mihály annak idején az épületben tanított és ott is lakott.

– Egy helyi anekdotát használtunk fel a játékhoz és a történetnek megfelelően alakítottuk ki ezt a speciális helyiséget – emelte ki Tüske Anita. – Egyszer Csokonait elhívták a szőlőhegybe mulatozni, de késő estig nem tért vissza az internátusba. A diákjai aggódtak érte, ezért elmentek megkeresni. Néhányukat azonban bezárták egy pincébe. Végül megtalálták Csokonait és egy talicskában tolták haza. Ez a történet ihletett meg bennünket – tette hozzá Tüske Anita. A muzeológus középiskolás és felnőttcsoportoknak ajánlja a szabadulószobát, ahonnan eddig már több tucatnyian szabadultak ki.



Fotó: Lang Róbert

Kevesellték a bálokat, ezért alakítottak tűzoltóegyletet Csurgón

A helytörténeti gyűjtemény munkatársai jelenleg a 150 éves Csurgói Önkéntes Tűzoltó Egylet jubileumára készülnek. Május 3-án egy időszaki kiállítás nyílik a városban a jubileumhoz kapcsolódva. Petlánovics Eszter, a csurgói helytörténeti gyűjtemény kezelője lapunknak elmondta, a helyi anekdota szerint azért alakult meg a tűzoltóegylet, mert a fiatalok kevesellték a bálok számát Csurgón.

– 1874. március 4-én ültek össze először a fiatalok, majd március 22-én már meg is szervezték a bált – mesélt a tűzoltóegylet megalakulásáról Petlánovics Eszter. A helytörténeti gyűjtemény raktárában több, a tűzoltósághoz köthető anyag szerepel már, melyhez korábban jutottak hozzá. A jubileum miatt többen ajánlottak fel régi fotókat, dokumentumokat, ruhákat és kitüntetéseket a múzeumnak.