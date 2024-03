Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház színművésze már több kiállítási lehetőséget is ajánlott számára. Kelemen Ivettnek az utcaképek a kedvenc témái, de a napokban például a padlizsán lila színe ihlette meg, és nyomban ecsetet és festővásznat ragadott. A realisztikus ábrázolásmód ugyan távol áll tőle, jobban kedveli, ha látszanak is az ecsetnyomok az elkészült alkotásain. Mint elmondta, a lazúros, akvarellszerű festésmódot kedveli, mindezt olajfestékkel éri el, ahogy a nagy francia impresszionista festők tették.

Mint a legtöbb festőt, engem is gyermekkoromban magával ragadott a rajzolás. Mindenre rajzoltam, párás ablak­üvegre, poros autóra, vagy egyszerűen a homokba. Komolyabban a 2000-es évek elején kezdtem foglalkozni a festészettel, de nem iskolai keretek közt, csak magamtól

– elevenítette fel, hogyan ragadott végül ecsetet.

– Azt gondolom, ma már mindent meg lehet tanulni az internetről, a festési technikákat, módszereket, bármit. Ugyanazt megkaphatjuk, mint az iskolában – vallja az alkotó, aki munkahelyét is festményekkel díszítette, így figyelt fel rá Sarkadi Kiss János színművész.

– Nagyon tetszettek a képeim Jánosnak is, ő ajánlott több kiállítási lehetőséget számomra, ahol ő is közreműködött. Első kiállításom szülővárosomban, Tabon volt, majd Szőlősgyörökön és Tatán állítottam ki. Most a kaposvári bemutatkozásra készülök, de tervben van egy fonyódi lehetőség is.

– Monet, Manet, Cézanne a kedvenceim. Sok mindent megtanultam a festésmódjukról, például hogy az árnyék nem fekete, vagy szürke, és hogy egy-egy színnek is rengeteg árnyalata lehet, és más-más hatást érhetünk el velük. Az is előfordul, hogy a palettán megmaradt festékekből tervezek egy új képet – avatott be alkotómódszerébe. Hozzátette: sokat fest, gyakran éjszaka jutnak eszébe a legjobb gondolatok, ilyenkor felkel, húz egy-két ecsetvonást, és visszaalszik.