A kaposvári alkotó eredeti szakmája szerint építész, ám szent és profán művei gazdag művészi pályaívről vallanak – kifejezve Istentől kapott talentumát, s megmutatva a közönségnek: míves munkáival miként lehet folyamatosan „tűzben égve” evangelizálni. A jeles alkotó, számos önálló és csoportos kiállítással a háta mögött, ékszertervezőként is ismert. A templom bemutatótermének üvegvitrinjeiben kisebb képei és mutatós fülbevalói, nyakékei, karperecei is megtekinthetők április közepéig.

Rumszauer Miklós plébánosnak köszönhetően a művészetek találkozóhelyeként is régóta számon tartott templomban március 10-én koncertmise várja a híveket és az érdeklődőket. A 10 órakor kezdődő szentmisén, amelyen folytatódnak a plébános „konferenciabeszédei”, ezúttal a Kerekesné Pytel Anna vezette kaposvári Szent Imre kórus működik közre. Az énekkar Leo Delibes miséjét énekli, zongorán Nagyné Halla Judit játszik.