Megjelent Horváth János könyve, amely Czinkotay Frigyes festőművész munkásságát mutatja be, a kötetet a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) kaposvári székházában mutatták be. A kaposvári állatorvosként dolgozó Czinkotay Frigyes (1932-2018) sok szállal kötődött a TIT-hez. Az első bemutatkozó kiállítására 1966-ban a kaposvári TIT-székházban került sor, és a társulatnak a kezdetektől tagja volt. Az épületben most kiállították a festő néhány képét, és a rendezvényen Szvath Tamás színész elszavalta a művész kedvenc versét, Babitstól A festő halálát. A könyvbemutatón részt vett Czinkotay Frigyes özvegye és fia is. Horváth János Milán művészettörténész a könyv születéséről elmondta, hogy az özvegy, Dósa Magdolna főorvos fordult hozzá azzal, hogy a művész a halálos ágyán megígértette, hogy könyvet írat róla, és a szerzőt is megjelölte.

Krónikát írt a festő életéről

A művészettörténész szívesen vállalta a felkérést, mert régóta ismeretségben állt a festővel. Monografikus áttekintést vetett papírra a munkásságáról. A könyv illusztrálásához oly módon gyűjtötte össze a képanyagot, hogy felkeresett minden kaposvári intézményt és magángyűjtőt, akik a festményt vásároltak az alkotótól. Krónikát írt a festő életéről a képek sorrendjében, követve a művész fejlődési szakaszait. Czinkotay Frigyes a zselici táj festője volt, de a dombságnak nem a pompás, zöldellő, romantikus hangulatát ragadta meg, hanem borongós, szürkés, zöldeskékes-zöldes árnyalatait jelenítette meg. Van ebben a világban egyfajta modern szorongás, emelte ki Horváth János Milán.