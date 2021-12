A Siófok mellett a Vasas és a Diósgyőr van már csak a másodosztályban, mely ebben a szezonban még nem kapott ki saját közönsége előtt, így nem lehet más cél, mint tovább nyújtani a sorozatot, mely április óta tart, azóta tizenkét veretlen bajnokinál járnak Szmoláék a Révész utcában, ahol többek közt a Budafok, a DVTK, a Vasas is megfordult. Ennél hosszabb hazai sorozata – ebben az osztályban – csak a Vasasnak van, akik tizenhétnél járnak, míg a DVTK nyolcnál, igaz utóbbiak az élvonalból érkeztek, ahol nem sok sikerélményük volt. A balatoniak említett tucatnyi bajnokijából kettő nem hozott gólt, a többi tízen viszont volt harmincnégy, vagyis nem lehet azt mondani, hogy unalmasak lettek volna, még akkor is, ha győzelemnek – nyolc iksz mellett – „csak” négyszer lehetett örülni. Most jó szériában vannak, a heti három meccs sem okozhat gondot, hisz hét (!) helyen is változtatott a kezdőjén Szombathelyen Domján Attila.