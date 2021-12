A harmadik felvonás úgy kezdődött, hogy még el sem indult a játék, de már 1–0-ra vezetett a Kecskeméti RC. Mezőffy Zsolt sípmester ugyanis a Fino-Kaposvár mesterének, az argentin Ruben Wolochinnak mutatta fel a piros lapot. Ezután (még) két kecskeméti pont alapozta meg a játékot, de a nagyot küzdő kaposváriak gyorsan fordítani tudtak. Fej fej mellett haladtak a küzdő felek: hol a hazaiak, hol pedig a vendég somogyiak vezettek egyetlen ponttal. Előbb mi fejezhettük volna be a szettet, majd a kecskemétiek zárhatták volna le végleg a találkozót. Szerencsére ekkor ismét újítani tudtunk, s hatalmas csatában végül mi húztuk be ezt a játékrészt. A negyedik szettben végig a Fino-Kaposvár irányította a játékot. Nagyobb is lehetett volna a különbség, ha a végjátékban jobban koncentrálunk.